الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل مكافآت الأهلي للاعبين بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وجاء قرار الخطيب بالتنسيق مع إدارة الكرة  من أجل تحفيز اللاعبين قبل النهائي وأيضا استعادة الانتصارات المحلية بعد تراجع النتائج في الدوري مؤخراً وسيحصل كل لاعب علي 50 ألف جنيه بعد الصعود بخلاف اللائحة والتي تنصل علي حصول كل لاعب علي 150 ألف جنيه إي إجمالي كل لاعب في حالة تطبيق اللائحة الداخلية 200 ألف جنيه .

وأخطر رئيس الأهلي خالد بيبو مدير الكرة أن المكافأة الخاصة سيتم صرفها قبل لقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

ووعد الخطيب لاعبي الأهلي خلال رسالته مع خالد بيبو أن عقوبات الخسارة أمام البنك الأهلي والتعادل أمام إنبي سيتم رفعها بعد الحصول علي اللقب الأفريقي مع مضاعفة مكافأة الحصول علي الأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مازيمبي مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

مجلس إدارة الأهلى الخطيب مازيمبي وري أبطال أفريقيا خالد بيبو كولر

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