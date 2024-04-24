"هيفضل بإذن الله رقم واحد".. الخطيب يحتفل بمرور 117 عامًا على تأسيس الأهلى
بعث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بمناسبة مرور 117 عامًا على تأسيس النادي.
وقال محمود الخطيب في بيان نشره النادي الأهلي: "كل سنة والنادي الأهلي.. أعظم نادى في الكون.. كل سنة والنادي الأهلي، الرائد، والمعلم.. ودائما رقم واحد، وهيفضل بإذن الله رقم واحد".
وأضاف: "117 عامًا مرت على إنشاء نادينا، صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى.. وهنا أتوجه بالتحية إلى رمز الأهلي خالد الذكر.. عمر بك لطفي" صاحب فكرة تأسيس النادي".
وأضاف: "وكل التحية لمجالس إدارات الأهلي السابقة التي ساهمت جميعها في رفعة شأن النادي وتطويره، ووضعه في المكانة التي تليق بقيمته وتاريخه".
وواصل: "التهنئة واجبة ومستحقة لعائلة الأهلي.. الأعضاء.. والجماهير.. الداعم والسند جمهوره ده حماه.. وأيضا أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي، زملائي في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدربين واللاعبين والموظفين والعاملين".
واختتم: "الذين تقع عليهم المسئولية في الوقت الحالي.. ولابد أن يستمروا في العمل بكل تفان وإخلاص وأن يبذلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائما".
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