ياسر إبراهيم: نتيجة الذهاب أمام مازيمبى "خادعة" وخبراتنا تؤهلنا للفوز

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي خادعة ولاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي لغلق صفحة مباراة الذهاب ونتيجتها.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب لوبومباشي سلبيًا دون أهداف.

وشدد "ياسر" على تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق؛ مشيرًا إلى أنه سواء دخل ضمن حسابات الجهاز الفني أو استمر في برنامجه التدريبي فإنه يتمنى التوفيق للفريق، وتحقيق الفوز في العودة والتأهل للمباراة النهائية.

ووجه ياسر إبراهيم الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق دائمًا، مشيرًا إلى أن الجميع سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباراة العودة أمام مازيمبي لإسعاد الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيمي طاقم مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كلا من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.