موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال 2024 وطاقم التحكيم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي الكونغولي والقنوات الناقلة، بنصف نهائي دوري أبطل إفريقيا، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق ومتابعي عالم الساحرة المستديرة وجماهير المارد الأحمر بصفة خاصة، على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، مساء بعد غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد سلسلة النتائج السلبية للمارد الأحمر مؤخرا، ومنها الهزيمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في القمة الـ127 منتصف أبريل الجاري، بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيمي طاقم مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كلا من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.