وكيل موديست يستفسر عن مصير اللاعب مع الأهلى

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن موقف مسئولوا الأهلي من تفعيل بند المهاجم الفرنسي أنتوتي موديست، مع الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

الليثي: الأهلي لن يجدد عقد موديست

وقال الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "أن مسئولو النادي تحدثوا خلال الأيام الماضية مع وكيل موديست بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء وأكدوا له أنه لن يستمر مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن مسئولوا النادي تحدثوا مع باتريك ميندي بعدما استفسر الأخير عن موقف اللاعب في ظل رغبة أندية خليجية التعاقد معه، حيث أكد له مسئولوا النادي أنه لن يستمر في الأهلي".

وواصل الليثي: "موديست لن يُشارك في المباريات المقبلة أساسيًا، حتى لا يستغل بند الـ70% ويطلب البقاء موسم أخر أو الحصول على عقده في الموسم المقبل (مليون و700 ألف دولار) حال رغبة الأهلي عدم تفعيل العقد".

يذكر أن عقد موديست مع الأهلي، مدته موسم واحد قابل للزيادة لمدة موسم أخر تلقائيًا، حال مشاركة اللاعب في 70 % من مباريات الموسم الجاري أساسيًا وتسجيل 20 هدفًا.

إذا وصل اللاعب لهذه النسبة من المشاركة والأهداف وأراد الأهلي الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري سيكون النادي مُطالب بمنحه عقده كاملًا عن الموسم المقبل.

وكان الأهلى، تعاقد مع موديست الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادى بروسيا دورتموند الألمانى.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الفريق الكونغولي، في العاشرة مساء بعد غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ونظيره مازيمبي الكونغولي، المقرر له في العاشرة مساء بعد غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.