تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة.. موديست يقود الهجوم

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك بعد قليل في القمة 127 ضمن مباريات دوري نايل.

وأجرى كولر تغييرات على الأحمر، حيث بدأ أنتوني موديست في الهجوم، بينما يلعب عمر كمال في مرجز الجناح ويعوض نيدفيد مروان عطية في الوسط.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا – كريم نيدفيد – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – أنتوني موديست - عمر كمال.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بغريمه ومنافسه الزمالك في القمة 127 النارية، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 127 من دوري نايل

يفتقد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة اليوم أمام الزمالك غياب العديد من اللاعبين، وهم: محمد الشناوي، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، خالد عبدالفتاح، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، أليو ديانج، كريستو، كريم فؤاد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD.

ترتيب الأهلي والزمالك في دوري نايل

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.