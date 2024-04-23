الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

الأهلي
الأهلي

استقرت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس «القلعة الحمراء»، على عقد جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفنى، عقب مباراة مازيمبى الكونغولى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لمناقشة الصفقات الجديدة.

وحسب مصدر فى الأهلى، فإن المدير الفنى طلب مَساكًا ولاعب وسط مدافع وظهيرًا أيسر ومهاجمًا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط وضعت أكثر من لاعب أمامه للاختيار من بينهم، على رأسهم محمد إسماعيل ومصطفى العش، من زد، وأحمد «كالوشا» ومحمد حمدى، من إنبى، إلى جانب يسرى وحيد، جناح طلائع الجيش.

واستفسرت إدارة الكرة بالأهلى مجددًا عن سعر الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، تمهيدًا لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة مارسيل كولر فى تدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل.

ووافق الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى، على عودة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بداية من الأسبوع المقبل، بعدما اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها أمام ميدياما الغانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووفقًا لقرار طبيب الأهلى، ينتظر عودة ياسر إبراهيم للمشاركة فى مباريات الأهلى، عقب مباراة مازيمبى الكونغولى، المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

لجنة التخطيط محسن صالح الاهلى محمود الخطيب مارسيل كولر

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