"شوبير" يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة مازيمبي المرتقبة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مصابي الأهلي، من اللحاق بمواجهة مازيمبي الكونغولي، المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الفريق الكونغولي، في العاشرة مساء بعد غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "من خلال متابعتي المستمرة مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الخماسي الشحات وعاشور وديانج وأكرم وكوكا، شاركوا في مران الأهلي الجماعي أمس بشكل طبيعي".

وأضاف: "فرصة الخماسي في التواجد بالمباراة كبيرة للغاية، تحديدا الشحات وعاشور وديانج وأكرم، من الوارد جدا أن يتواجد الشحات أساسيا مرتديا واقي الوجه".

وواصل شوبير: "مروان عطية غائب عن مران الفريق الأحمر أمس، وبالتالي أصبح غيابه عن موقعة مازيمبي الكونغولي شبه مؤكد، حتى في حالة مشاركته في مران الفريق اليوم".

وعن قائمة مباراة الأهلي المتوقع، أوضح شوبير: "هناك نسبة كبيرة جدا للتواجد محمد الشناوي في قائمة المباراة حتى ولم يشارك، بسبب عدم قيد محمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في قائمة الأهلي الإفريقية".

وأردف: "حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأوليمبي يعاني من إصاية في العضلة الضامة، بالتالي ليس أمام كولر غير تواجد الشناوي على قائمة البدلاء".

واختتم قائلا: "الجهاز الفني للأهلي، استقر على دخول الفريق معسكر مغلق استعدادا لموقعة مازيمبي، قبل المباراة بيوم واحد فقط، بسبب كثرة السفر وهو ما جعل اللاعبون يشعرون بحالة من الملل والزهق".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ونظير مازيمبي الكونغولي، المقرر له في العاشرة بعد غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضم منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة سيمبا التنزاني، ذهابا بهدف نظيف، وإيابا بنفس النتيجة أيضا.

ويمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بمجموع المواجهتين (3/2).