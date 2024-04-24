بعد عودته للمران.. الأهلى يصدم الشناوى بهذا القرار

كشف الإعلامى محمد الليثى عن توصية ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي ، بضرورة استمرار مشاركة مصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق خلال الفترة المقبلة رغم عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس الثلاثاء.

وقال محمد الليثى، خلال برنامج 10 و10 عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7، قائلًا: "الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر أبدى سعادته التامة بمشاركة الشناوي في التدريبات الجماعية واقتراب مشاركته في المباريات الرسمية، لكن في الوقت نفسه هناك اتفاق تام في الجهاز الفني على ضرورة استمرار مشاركة شوبير أساسيًا، على أن يتواجد الشناوي على قائمة البدلاء".

يانكون أوصى باستمرار مشاركة شوبير أساسيًا

وتابع محمد الليثى قائلًا: "يانكون أوصى باستمرار مشاركة شوبير وهو ما أكده كولر، حيث أوضح الأخير أن أساسيات المساواة أن يستمر اللاعب الذي يجتهد في التدريبات والمباريات ويحصل على فرصته كاملة، وهذا ما سيحدث مع شوبير الفترة المقبلة، وهذا أيضًا لا يُقلل من قيمة وقدرات محمد الشناوي، وأن شوبير سيظل يشارك أساسيًا طالما يجتهد ويؤدي بشكل جيد ولا يعاني من إصابات أو إجهاد".