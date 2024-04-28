المدير التنفيذى للنادى الأهلى: بدأنا التجهيز لموقعة رادس فى نهائى إفريقيا (فيديو)

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل مثيرة حول فوز الأهلي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي، مؤكدًا أن حماس الجماهير لم يتوقف طوال الـ 90 دقيقة، وأن الحضور الجماهيري الكبير قدم صورة مشرفة عن مصر.

وفيما يتعلق بالنهائي المرتقب، أعلن "شلبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن الأهلي سيطلب السماح بدخول السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي أمام الترجي، وأشاد بالمؤسسات الأمنية المصرية التي حرصت على دخول الجماهير بشكل ميسر وحضاري.

وفي سياق آخر، أكد "شلبي" أن مدير الكرة بالنادي الأهلي، خالد بيبو، بدأ العمل للتجهيز لموقعة رادس، وأن النادي لديه مواجهة مهمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

واختتم "شلبي" حديثه بالإشارة إلى إنجازات الأهلي في قارة إفريقيا، حيث لعب حتى الآن 10 مباريات زيادة مقارنة بأي فريق آخر، وما زال الدوري في الأسبوع رقم 12 له، وأكد أن السفر يبقى تحديًا مرهقًا للاعبي المارد الأحمر.