حكاية سيئة لـ"الأهلى" فى رادس أمام الترجى.. هل تتذكرون واقعة 2018؟

يضرب الأهلى موعدًا جديدًا في رادس مع الترجى التونسى، في لقاء متكرر خلال السنوات الماضية بين الثنائي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي الشهر المقبل بنظيره الترجي في نهائي دوري الأبطال، ذهابًا في رادس قبل أن يلعب الإياب على ملعبه في ستاد القاهرة باحثًا عن اللقب الـ 12.

وقبل تغيير اسمه إلى “حمادي العقربي” يتفاءل الأهلي بملعب “رادس”، إلا أن المرة الأخيرة له في الملعب بنهائي إفريقيا لم تكن زيارة جيدة.

الأهلي سبق وأن خاض 11 مواجهة على ملعب رادس، بواقع 9 أمام الترجي ولقاء وحيد أمام كل من الصفاقسي والأفريقي، وحقق المارد الأحمر الانتصار في 6 مباريات وخسر في 5 ولكن منها خسارة لم تؤثر على اجتياز عقبة صعبة بركلات الترجيح، بينما لم يعرف أبناء التتش معنى التعادل مطلقًا على أرضية هذا الملعب.

حكاية سيئة للأهلي في رادس أمام الترجي

وفي نهائي نسخة 2018 كانت ذكريات جماهير الأحمر في ليلة لم تنسى، عندما اكستح الترجي الأحمر بثلاثية نظيفة وتوج باللقب بشكل مستحق.

وكان لقاء الذهاب في القاهرة انتهى بنتيجة 3-1 حيث كانت جماهير الأهلي تمني النفس باللقب بعد التفوق بفارق هدفين قبل موقعة رادس.

وانقلبت الأوضاع في تونس بعد لقاء سيء قدمه جميع لاعبي الأهلي، واشتهر حينها أنيس البدري لاعب الفريق بمقولة “أضرب يا بدري” بالهدف الثالث الذى أنهى أحلام الأهلي في العودة للقاء.