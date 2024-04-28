الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبر التاريخ.. الأهلي يحقق رقما قياسيا عالميا في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

إنجاز رائع حققه الأهلي، بتأهله إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الأهلي، قد بلغ نهائي دوري الأبطال، عقب تغلبه في إياب الدور نصف النهائي، على مازيمبي، بثلاثية نظيفة، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا دون أهداف.

وتأهل الأهلي، إلى نهائي دوري الأبطال، للمرة السابعة عشرة في تاريخه، والخامسة على التوالي.

وحقق الأهلي رقما قياسيا غير مسبوقا، بحصده الفوز في الدور نصف النهائي خلال مشاركاته الخمسة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، دون خسارة أي مباراة.

وفي موسم 2019-2020، تغلب الأهلي، ذهابا وإيابا على الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 1-0، و3-1 في الدور نصف النهائي.

وفي موسم 2020-2021، فاز الأهلي على الترجي التونسي، ذهابا وإيابا، بنتيجة 1-0 و3-0 في الدور نصف النهائي.

وفي موسم 2021-2022، التقي الأهلي، نظيره وفاق سطيف الجزائري، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وفاز الأهلي ذهابا في القاهرة، برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل الفريقان إيابا في الجزائر، بهدفين لكل منهما.

وفي موسم 2022-2023، التقي الأهلي مع الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 و1-0.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، في الدور النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا؟

وسيحتضن الترجي، مواجهة الذهاب، يوم 18 مايو على ملعب حمادي العقربي، قبل أن يحتضن الأهلي، مواجهة الإياب، يوم 25 مايو على استاد القاهرة.

 

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