الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يغلق الملف الأفريقى ويعلن الطوارئ فى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

قررالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للفريق الأول بالنادي الأهلي غلق  الملف الأفريقي، ورفض منح لاعبي الأهلي راحة سلبية وأعلن حالة الطوارئ لمباراة الإسماعيلي  في كلاسيكو الكرة المصرية مساء الأربعاء المقبل.

وعقد  كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة الاستعداد لمباراة الدراويش بعد تكليف التونسي ياسين الميكاري  بضرورة تجهيز تقرير شامل عن الإسماعيلي.

وبدأ المدير الفني للأهلي دراسة فريق الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم حيث حصل كولر على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة. 

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة غلق مباراة مازيمبي والتركيز في لقاء الإسماعيلي خاصة أنها من المباريات الحساسة جماهيريا ولن يرضى الجمهور الأهلاوي إلا باستمرار الانتصارات على حساب منافسيه.

وسام أبوعلي يخضع لإشعة بعد شكواه من آلام الكتف

وفي سياق آخر خضع الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي لأشعة بعدما اشتكى من آلام في الكتف عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي بطولة أفريقيا والتي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح المارد الأحمر.

وأثبت الفحص الأولى إصابة اللاعب بكدمة فى الكتف وفضل الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي إجراء أشعة للاطمئنان على حالة اللاعب.

وعقد كولر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أول أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مازيمبي مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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