باسم مرسي ينتظم في مران الإسماعيلي استعدادا لمباراة الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، عودة المهاجم باسم مرسي للتدريبات الجماعية مجددا، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج مكثف من أجل استعادة جاهزيته، تمهيدا لاعتماد عليها في قيادة خط هجوم الإسماعيلي خلال اللقاءات المقبلة، في ظل موقف الإسماعيلي الصعب بجدول ترتيب دوري نايل.

ويواصل الفريق الأصفر، تدريباته المستمرة في الوقت الحالي، استعدادا لقمة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد قمة الإسماعيلي والأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي، الأربعاء المقبل الموافق الأول من مايو، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف للدراويش.

وفي سياق مختلف، حقق الإسماعيلي تعادلا إيجابيا مع القناه بهدف لمثله خلال الودية التي جمعت الفريقين أمس الخميس.

سجل هدف الإسماعيلي، الوحيد عمر الساعي صانع ألعاب الفريق من ركلة جزاء.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، على تنظيم تلك الودية من أجل الاطمئنان على جاهزية كافة اللاعبين قبل قمة الأهلي.

كما قام الجهاز الفني بتجريب أكثر من خطة للوقوف على المرونة التكتيكية للاعبين، ومدى استعابهم لها من عدمه.

وكان الإسماعيلي حقق تعادلا إيجابيا مع الاتحاد السكندري، بهدف لكلاهما، في الجولة الماضية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل (نسخة 2023/2024)

يحتل الإسماعيلي، المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات و7 تعادلات و8 هزائم.