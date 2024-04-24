رسميًا.. الإسماعيلى ينجح فى إنهاء أزمة القيد مجددًا

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، في إنهاء أزمة القيد، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، بقلعة الدراويش، خلال الفترة المقبلة.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانًا جاء نصه كالتالي:

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف.

وأضاف الإسماعيلي، في بيانه: "مجلس إدارة الإسماعيلي بذل جهودًا مكثفة من أجل إعادة فتح القيد مجددًا، على الرغم من محاولات اللاعب التونسي ومحاميه في عدم التوصل لاتفاق نهائي وفتح القيد".

وأكمل الدراويش، في بيانه: "اللاعب طلب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا، اقتتع بصحة موقف النادي وسداده كل الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار".

وأردف الدراويش، في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أحقية النادي في قيد أي لاعب بقائمة الفريق".

كما يؤكد مجلس الإسماعيلي متابعته بشكل مستمر لكل القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعًا.

ويشدد مجلس الإسماعيلي على أن جميع إدارات النادي المعنية بالأمر والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.

رسميا.. الإسماعيلي ينجح في إنهاء أزمة القيد

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم التونسي الدولي، فخر الدين بن يوسف، قد سبق له قبل ذلك، اللعب ضمن صفوف الإسماعيلي، خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

وعقب انتهاء عقد فخر الدين بن يوسف مع الدراويش، انضم لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر من 2021 حتى 2023.

من جانب آخر، يواجه الإسماعيلي نظيره القناة وديًا، غدًا الخميس المقبل، ضمن استعدادات الدراويش لكلاسيكو الأهلي، مطلع مايو المقبل، في الجولة العشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات و7 تعادلات و8 هزائم.