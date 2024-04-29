بعد بلوغهما نهائي الأبطال والكونفدرالية.. تعرف على مؤجلات الأهلي والزمالك الجديدة

أصبح في حكم المؤكد، تأجيل مباريات أخرى للأهلي والزمالك، بمسابقة دوري نايل نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد صعود القطبين الكبيرين، المارد الأحمر والفارس الأبيض، إلى المباراة النهائية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية على الترتيب.

الأهلي تمكن من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه، كأول فريق مصري وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الفريد، وذلك على حساب مازيمبي الكونغولي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

أما الزمالك، فنجح في خطف بطاقة التأهل للكونفدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

إنبي وزد ينضمان لقائمة مؤجلات الزمالك بدوري نايل

من المقرر يواجه الزمالك نظيره إنبي، في الجولة الثانية والعشرون، يوم 9 مايو المقبل، أي قبل مباراة الأبيض المرتقبة أمام نهضة بركان في المغرب بذهاب للكونفدرالية، وهو ما يستدعي تأجيل المباراة.

وفي الجولة الثالثة والعشرون، سيواجه الفارس الأبيض نظيره زد، يوم 14 مايو من الشهر ذاته، لكن سيتم تأجيل المباراة أيضا لوقت لاحق، بسبب ارتباط الزمالك بإياب نهائي الكونفدرالية.

ومع تأجيل مواجهتي إنبي وزد، سيصبح إجمالي مؤجلات الزمالك بدوري نايل 8 مباريات، أمام كل من سيراميكا كليوباترا في الجولة الحادية عشر وفاركو في الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش في الجولة السادسة عشر.

وتقام هذه المباريات أيام 14 و21 يونيو المقبل، و11 يوليو المقبل على الترتيب.

بينما لم تحدد رابطة الأندية، مواعيد مؤجلات الفارس الأبيض الجديدة، بعد بلوغه نهائي الكونفيدرالية، أمام بلدية المحلة، في الجولة السابعة عشر، وبيراميدز الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشر، إنبي الجولة الـ22، وزد الجولة الـ23.

وتقام مواجهتي ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يومي 12 و19 مايو المقبل.

المقاولون وسموحة وزد ينضم لمؤجلات الأهلي بدوري نايل

من المقرر يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، في الجولة الثالثة والعشرون بدوري نايل، يوم 15 مايو المقبل، أي قبل مواجهة المارد الأحمر المرتقبة أمام الترجي بتونس في ذهاب دوري الأبطال، وهو ما يستدعي تأجيل المباراة.

وفي الجولة الرابعة والعشرون يواجه الأهلي نظيره سموحة، يوم 19 من الشهر ذاته، وفي الجولة الخامسة والعشرون، يلتقي مع زد، يوم 27 مايو القادم، لذلك ستقوم رابطة الأندية بتأجيل المباراتين.

ومع تأجيل مواجهات الأحمر في الجولات الـ23 و24 و25، على الترتيب، سيصبح إجمالي مؤجلات الأهلي 10 مباريات، أمام كل من الاتحاد السكندري، في الجولة التاسعة وفاركو الجولة الحادية عشر، والداخلية الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة الثالثة عشر، وبيراميدز الجولة الرابعة عشر.

وتقام هذه المواجهات أيام 7 مايو المقبل، و14 يونيو و21 يونيو المقبلين، و1 و12 يوليو القادمين.

ولم تحدد رابطة الأندية المحترفة، مواعيد مؤجلات الأهلي الجديدة، بعد بلوغه نهائي الأبطال، أمام مودرن فيوتشر في الجولة السابعة عشر، والمصري الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر.

وتقام مواجهتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، يومي 18 و25 مايو المقبل.