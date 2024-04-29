"الدستور" تكشف نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025

استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، على تغيير نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد، بسبب ضغظ مباريات الدوري فى المواسم الماضية، ولتجنيا لتكرار سيناريو كل موسم بإنهاء الدوري بعد كل دوريات العالم.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات لـ الدستور، أن الرابطة استقرت بشكل رسمى على عدم إقامة الدوري في موسمه الجديد بنظامه المعتاد من دورين.

وواصل المصدر، أن الرابطة استقرت على تقسيم الدوري هذا الموسم باقامته من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة، وبعد ذلك يتم تقسيم الفرق على مجموعتين أول 8 فرق فى الترتيب يتنافسون على بطل الدوري، وباقى الأندية يتم اختيار منهم 3 فرق تهبط لدوري الدرجة الثانية.

دياب ينتظر تحديد الفرق الثلاثة الصاعدة للممتاز للاجتماع بأندية الدوري الممتاز لعرض عليهم النظام الجديد للدوري

وتابع، أن رابطة الأندية تجتمع خلال الأيام المقبلة مع مسؤولو الأندية وذلك بعد تحديد الفرق الثلاثة الصاعدة للدوري لعرض عليهم نظام الدوري الجديد.

وأضاف: لا بديل أمام الرابطة الا تغيير نظام الدوري للانتهاء من صداع تأخير نهاية الدوري، ولا رجعة في هذا القرا مهما كانت اعتراضات أو تحفظات من بعض الأندية لأن مصلحة المنتخب والكرة المصرية يتطلب هذا القرار.



وأكمل: أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من رابطة الأندية وجود حل لأزمة تلاحق المواسم كل عام وهو ما يؤثر على لاعبى المنتخب الذي يعانون من إجهاد واصابات بسبب تلاحم المواسم.



واختتم المصدر تصريحاته، أن النظام الجديد للدوري وعدم إقامته من دورين سيوفر على الأقل مدة شهرين.

ومن ناحية اخرى امتثل محمد الشيبي لاعب بيراميدز للاستماع لاقواله أمس امام لجنة لجنة الانضباط في الشكوى التى قدمها ضد النادي الأهلي في أزمة حسين الشحات لاعب المارد الأحمر.