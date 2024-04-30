موقف شيكابالا من المشاركة أمام البنك الأهلى فى الدورى

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك موقف محمود شيكابالا لاعب الفريق من المشاركة في مباراة البنك الأهلي الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريبات قبل لقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية.

أوضح أن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، لن يتعجل بشأن موقف شيكابالا ومشاركته في المباريات حتى لا تتفاقم الإصابة وتجهيزه لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وتابع "يوجد أكثر من بديل على الصعيد المحلي وعودة اللاعبين غير المقيدين في القائمة الإفريقية، الأمر الذي سيجعل جوميز لا يستعجل في الدفع باللاعب بالمباريات".

عودة التدريبات

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة، مساء اليوم، على ملعب النادي عقب عودة بعثة الأبيض من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميز، باستئناف التدريبات، غدًا، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها، الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.