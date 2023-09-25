الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا": استمرار تقديم الدعم اللازم لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز

وزير البترول
وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022 /2023 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول. 

وزير البترول: استمرار تقديم الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز

وخلال الجمعية، أشاد "الملا" بتطور إنتاج الشركة والمشروعات التى تم تنفيذها فى أنشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم غير المسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية، بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وإسناد مناطق امتياز جديدة جارٍ العمل عليها حاليًا لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة، خاصة أن إنتاجها خالص لمصر.

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وأضاف "الملا" أن الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسئولية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة، ومحافظة البحر الأحمر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكل العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت إلى استمرار الوزارة فى تقديم كل أوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وعدد من قيادات الوزارة.

طارق الملا وزير البترول الجمعية العامة للشركة العامة للبترول هشام آمنة وزير التنمية المحلية ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وزير البترول

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