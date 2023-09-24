الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس العامرية لتكرير البترول: ضخ استثمارات بـ480 مليون جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الجمعية العامة لشركة العامرية للبترول عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023 بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 

رئيس العامرية لتكرير البترول : ضخ استثمارات بقيمة 480 مليون جنيه

وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول، أشار المتحدث إلى أن الشركة تمثل إحدى صروح التكرير التي تضم مجمعات إنتاجية متكاملة بعضها البعض وتتميز بتنوع إنتاجها، حيث تشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة بالإضافة إلى المنتجات البترولية الرئيسية. وأشاد بما حققته الشركة في مجال مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي، ضمن برامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

واستعرض المهندس حسام شوقي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أبرز نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023، موضحاً أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام، وبلغت حوالي 3 ملايين طن، مساهمة في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع.

وزير البترول: خفض الاستهلاك المحلى من البوتاجاز 2.9% عن العام الماضى

1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات "أسيوط لتكرير البترول"

تم استعراض الإجراءات الفنية والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة، وأسفرت عن ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها، وتحقيق وفر في المياه المستخدمة في إطار برامج عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. كما نجحت الشركة في ترشيد الإنفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة اجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل. وتم استعراض حجم الإنجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة، ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP، والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG، وإدارة المعامل.

وتم استعراض مشروعات خطة التطوير بالشركة، والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة، ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة إنتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية، كما نفذت الشركة أنشطة متنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية، والخاصة بدعم المجال الصحي والتعليمي والحفاظ على البيئة.

شركة العامرية للبترول اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية احمد سمير وزير التجارة والصناعة حسام شوقى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول السولار

مواد متعلقة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟