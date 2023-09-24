رئيس العامرية لتكرير البترول: ضخ استثمارات بـ480 مليون جنيه

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الجمعية العامة لشركة العامرية للبترول عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023 بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

رئيس العامرية لتكرير البترول : ضخ استثمارات بقيمة 480 مليون جنيه

وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول، أشار المتحدث إلى أن الشركة تمثل إحدى صروح التكرير التي تضم مجمعات إنتاجية متكاملة بعضها البعض وتتميز بتنوع إنتاجها، حيث تشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة بالإضافة إلى المنتجات البترولية الرئيسية. وأشاد بما حققته الشركة في مجال مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي، ضمن برامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

واستعرض المهندس حسام شوقي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أبرز نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023، موضحاً أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام، وبلغت حوالي 3 ملايين طن، مساهمة في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع.

تم استعراض الإجراءات الفنية والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة، وأسفرت عن ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها، وتحقيق وفر في المياه المستخدمة في إطار برامج عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. كما نجحت الشركة في ترشيد الإنفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة اجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل. وتم استعراض حجم الإنجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة، ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP، والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG، وإدارة المعامل.

وتم استعراض مشروعات خطة التطوير بالشركة، والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة، ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة إنتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية، كما نفذت الشركة أنشطة متنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية، والخاصة بدعم المجال الصحي والتعليمي والحفاظ على البيئة.