خبير يوضح أسباب تراجع أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثاني من 2023

أوضح المهندس حمزة العلياني، خبير قطاع الطاقة، أسباب تراجع أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثاني من 2023، قائلاً: "إن أرقام العام الماضي كانت غير طبيعية، خاصة أن الأسواق قد انتقلت من فترة الركود وهي فترة كورونا وما شهدناه من انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة، ثم تصاعديًا إلى الأزمة الأوكرانية، وما خلفته من آثار".

وأضاف العلياني خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة، أن تعويض النفط الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، وما أحدثته من هزات متكررة بأسواق الطاقة.

وأوضح أن كل هذه المجريات هي ارتداد عكسي للأزمات التي كانت غير متوقعة على السوق، وبالتالي بعد أن امتص الاقتصاديات العالمية هذه الهزة وهذه التغيرات المفاجئة بأسواق الطلب وأسواق الإمدادات، فالآن نشهد أن الاقتصاد العالمي مازال يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس أيضًا على زيادة معدلات الفائدة، وبالتالي كبح جماح التضخم، كل ذلك يؤثر الآن على استقرار أسواق الطاقة وحالة عدم اليقين في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا ما شهدناه أيضًا في انخفاض أرباح شركات الطاقة من الربع الأول إلى الربع الثاني في في العام 2023، حيث شهدنا مع تخفيضات أوبيك أن أسعار النفط قد تذبذبت وشهدت انخفاضًا متكررًا.