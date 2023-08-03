الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يوضح أسباب تراجع أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثاني من 2023

المهندس حمزة العلياني
المهندس حمزة العلياني

أوضح المهندس حمزة العلياني، خبير قطاع الطاقة، أسباب تراجع أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثاني من 2023، قائلاً: "إن أرقام العام الماضي كانت غير طبيعية، خاصة أن الأسواق قد انتقلت من فترة الركود وهي فترة كورونا وما شهدناه من انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة، ثم تصاعديًا إلى الأزمة الأوكرانية، وما خلفته من آثار". 

وأضاف العلياني خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة، أن تعويض النفط الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، وما أحدثته من هزات متكررة بأسواق الطاقة.

وأوضح أن كل هذه المجريات هي ارتداد عكسي للأزمات التي كانت غير متوقعة على السوق، وبالتالي بعد أن امتص الاقتصاديات العالمية هذه الهزة وهذه التغيرات المفاجئة بأسواق الطلب وأسواق الإمدادات، فالآن نشهد أن الاقتصاد العالمي مازال يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس أيضًا على زيادة معدلات الفائدة، وبالتالي كبح جماح التضخم، كل ذلك يؤثر الآن على استقرار أسواق الطاقة وحالة عدم اليقين في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا ما شهدناه أيضًا في انخفاض أرباح شركات الطاقة من الربع الأول إلى الربع الثاني في في العام 2023، حيث شهدنا مع تخفيضات أوبيك أن أسعار النفط قد تذبذبت وشهدت انخفاضًا متكررًا.

الأكثر قراءة

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

جريمة بركة السبع.. أقوال المتهم بقتل سيدة رفضت الزواج منه

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى