"البترول": حفر 8 آبار استكشافية وتحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمتوسط والدلتا

كشف مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، خلال الجمعية العامة، لاعتماد نتائج اعمال الشركة للعام المالي 2022- 2023، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، انه تم حفر 8 آبار استكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات

طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا

استعرض "جلال" أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي خلال العام المالي 22/ 23، و أوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا، منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً .

وكشف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، ويجري استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، وذلك بإجمالي منح توقيع حوالى 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالى 4 الاف كم2، بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية، ويجري إجراء مسح سيزمى إقليمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10500 كم2.

وضع 36 بئر على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً

كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئر على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالي 738 مليون دولار.

و بلغ متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 2ر6 مليار قدم مكعب يومياً ، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 9ر5 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

14.2 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز علي مستوي الجمهورية الي 14.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر منها 5.5 مليون وحدة في اخر 5 سنوات.

و يشار إلى أن السنوات التسع الماضية شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي بتوصيل الخدمة الي اكثر من 8 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ما تم توصيله علي مدار 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعي للمنازل عام 1980 والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية فقط.

الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز إلى 300 قرية ضمن "حياة كريمة"

وفي اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية من القرى الأكثر احتياجاً كمرحلة أولى، فقد تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز إلى 300 قرية منها، وجار العمل في جميع القرى الأخرى سواء لتنفيذ الشبكات او الخطوط الرئيسية المغذية للقري .

كما دشنت "إيجاس" مصنعها الجديد في منطقة السخنة لإنتاج مواسير البولي إيثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 40 الف طن سنويا وهو ما يعمل علي زيادة الإنتاج المحلي من هذا المنتج و الاسهام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من هذا المنتج .

وفي اطار المشروع القومي للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي وإحلاله كوقود فى السيارات ارتفع إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط الي 507 ألف سيارة ، كما وصل عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الي 910 محطة و 130 مركز تحويل .

و في مجال خطوط نقل الغاز لتدعيم مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي في ظل الدور المهم الذي تلعبه فى نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعي ، فقد تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب/ميت نما/الشرقاوية بطول 86 كم ليصل إجمالي الأطوال المنفذة فى المرحلتين إلى 168 كم، وبتكلفة استثمارية إجمالية 9ر3 مليار جنيه ، وجاري استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كم و تكلفة استثمارية 4ر8 مليار جنيه.

التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون

و في ضوء توجهات التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، تم تحقيق خطوات جادة فى المسـار الأول مــن مســارات تحول الطاقة وهو "ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة"، وحققت إيجاس وفر فى استهلاك الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 190 ألف كيلو وات ساعة وخفض في الانبعاثات بمقدار 84 طن ثاني أكسيد كربون خلال العام بنسبة زيادة في الوفر 3,5% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة والتي حققت الهدف السنوي بنسبة تتراوح بين 2 - 3.5%، ووفر فى إستهلاك الغاز الطبيعي بنحو 103 مليون قدم مكعب/سنة بما يعادل خفض في الإنبعاثات 6 آلاف طن ثانى أكسيد كربون، وخفض في غازات الشعلة ساهم في خفض الإنبعاثات بنحو 140 ألف طن ثانى أكسيد كربون والاستفادة بغازات الشعلة اقتصاديا ، كما أن إجمالي القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية بالشركة والشركات التابعة يبلغ 1.8 ميجاوات وتم تدعيمها خلال العام بنسبة بلغت 20% عن العام السابق .

وفي مجال إزالة الكربون قامت إيجاس بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء العالميين والمحليين وفي مقدمتها دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية ، اعطت ايجاس أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين والحفاظ على البيئة وحمايتها طبقاً للقوانين والأنظمة والممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة ، وقد انعكس ذلك فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع، كما تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى الموحد لادارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ، تمهيداً لتطبيقها بشركات القطاع طبقاً لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى ، كما اوشكت الشركة علي الانتهاء من تقريرها الاول للاستدامة.

وفي مجال سلامة العمليات ، تم استحداث هيكل تنظيمي في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات ، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.