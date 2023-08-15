البترول: "إيجاس" استخدمت تقنية حديثة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

كشف وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، استخدمت خلال الفترة الماضية، تقنيـــة حديثـــة تنفـــذ لأول مـــرة بالبحـــر المتوســـط لاستكشاف الطبقـــات العميقـــة - تحـــت الملحيـــة - بإجمالي مســـاحة 330 كـــم2 بعقـــد تنميـــة أتـــول ومنطقـــة التزام شـــمال الطابيـــة البحريـــة التابعتيـــن لشـــركة بـــى بـــى.

البترول: إيجاس استخدمت تقنيـــة حديثـــة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

وذكرت الوزارة في مجلتها الرسمية، أنه تـــم الانتهاء مـــن حفـــر 7 آبـــار استكشـــافية بالدلتـــا والبحـــر المتوســـط وأســفرت عــن تحقيــق 5 اكتشــافات جديــدة للغــاز الطبيعي، منهـا كشــف بالمتوســـط و4 اكتشـــافات بدلتـــا النيـــل بإجمالي احتياطيـــات يقـــدر بنحـــو 86.1 تريليـــون قـــدم3 و23 ألـــف برميـــل متكثفـــات، خلال العام الماضي.

وتابعت الوزارة أنه تـــم الانتهاء مـــن تنفيـــذ معالجـة البيانـات السـيزمية ثلاثية الأبعاد لمـا يقـرب مـن 34 ألـف كـم2، والتــى تــم إجراؤهــا فــى أحــدث 9 مناطــق تــم إســنادها بالبحــر المتوســط وتوضـــح النتائـــج المبدئيـــة آمـــالا كبيـــرة بوجـــود تراكيـــب باحتياطيـــات عاليـــة خاصـــة فـــى بعـــض المناطـــق الغربيـــة.

وفي سياق منفصل كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة، يجب أن يتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الآمنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة إقامتها وأنه يعد امتدادًا لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات، كما أكدت الوزيرة أهمية تعاون فريق العمل بين الوزارات في إجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.

ومن جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.