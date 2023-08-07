بالأسماء.. ننشر حركة رؤساء شركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومدير تنفيذي لشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

وشملت الحركة:

المحاسب محمد محمود أحمد محمود - رئيسا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكرى لمناجم الذهب. المهندس محمد على الدين على دغيدي - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول. محمود أحمد السيد طلبة - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي. المهندس وليد محمد الأعصر - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي. المهندس محمد صادق حسن عليان - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي. المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود - مديرا عاما تنفيذيا للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نبسكو).

في سياق منفصل، كشف سمير رسلان، وكيل وزارة البترول للاستكشاف، عن أن تقنيات الاستكشاف الجديدة حسنت فهم الجيولوجيين لطبيعة التكوينات الجيولوجية المعقدة، وزادت من كفاءة ونجاح الأعمال الاستكشافية، وأصبح حفر آبار التقييم يتم بدقة أعلى، ومع ذلك، رغم تلك التحسينات، يبقى النشاط الاستكشافي نشاطًا عالي الخطورة، خاصة في المناطق البحرية.