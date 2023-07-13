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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يصدر حركة تنقلات لمساعدي رؤساء شركات قطاع البترول

جريدة الدستور

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديري عموم شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة. 

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:

1-  خالد صلاح الدین عبدالرحمن محمود - انتدابه للعمل بوزارة البترول والثروة المعدنية للعمل بوزارة وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2- المهندس  هشام السيد السيد السلوقى - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بدرالدين للبترول.

3- المهندس  أحمد السعيد على عبدالمجيد - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز « غازتك » 

4- محمد عادل محمد سعید صالح - مساعداً لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد). سمية للإداريات بقطاع البترول

5- المهندس  محمد سلامه عبدالحليم أبوزيد - إنتدابه للعمل بشركة الغازات البترولية « بتروجاس »  وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6 المهندس  محمد محمود علی محمود - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.

7 - جيهان قاسم أحمد قاسم - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة القاهرة لتكرير البترول.

 8- المهندس أحمد صلاح محمد محمد على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلوماتنة اصال مصر على - مديراً عام والاتصالات بشركة مصر للصيانة (صان مصر 

9- المحاسب عبدالله محجوب عبدالله محمد - مديراً عاماً لقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية والجرافيك ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

10- ثناء حسن محمد حسن الصياد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة النيل لتسويق البترول.

11 - سامح محمد سليمان عبدالحميد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ثروة للبترول.

12 - المهندس ماهر مصطفى إبراهيم على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة جمسة للبترول. الرسمية للإداريات بقطاع البترول

الخدمات التجارية البترولية بتروتريد البترول والثروة المعدنية الشركة الحديثة للغاز الطبيعي الشركة العامة للبترول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حركة تكليفات وتنقلات دعم المواقع البترولية شركات قطاع البترول شركة الغازات البترولية

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