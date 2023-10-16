الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا: التصنيع المحلى للمعدات والمهمات أهم دعائم استراتيجية قطاع البترول

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لها دور مهم ويعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التى ينفذها قطاع البترول فى التوقيتات المحددة، خاصة فى ظل التداعيات الناجمة عن الأحداث العالمية المتلاحقة، والتى أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم.

 

التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية

كما أشار وزير البترول إلى أن الاعتماد على تصنيع المعدات البترولية محليًا يعطى أفضلية نسبية للتغلب على هذه التداعيات، فضلًا عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبى.

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جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچت، ومتابعة واستعراض نتائج تطوير ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية لتعظيم المنتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف وزير البترول، أن قطاع البترول حريص على تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة، موضحًا أن شركة بتروجت رائدة فى هذا المجال، واستطاعت توفير جانب مهم من احتياجات قطاع البترول من المهمات والمعدات اللازمة  لتنفيذ المشروعات باستخدام احدث التكنولوجيات والاساليب الحديثة، وذلك من خلال الورش والمراكز التصنيعية المتطورة التابعة لها، وآخرها ورش التصنيع المركزية الجديدة التى تم افتتاحها بمحافظة أسيوط بهدف زيادة القدرات التصنيعية ورفع نسب المكون المحلى فى المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية. 

وأشاد "الملا" بكوادر الشركة من مهندسين وفنيين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة عمليات التطوير خلال الفترة القادمة والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير المعدات والمهمات مما يمثل رافدًا جديدًا للنقد الأجنبي، مشيدًا بالنجاح الذي حققته بتروجت مع الشركاء الأجانب داخل مصر.

وزير البترول الملا التصنيع المحلي المهمات البترولية قطاع البترول

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