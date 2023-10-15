مصر تعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي في البترول والغاز

شهدت مصر تطورًا استثنائيًا في قطاعي البترول والغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت هذه الصناعتين من نمو سالب بنسبة 11% إلى نمو موجب بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية، ما أحدث تغييرًا جذريًا في القطاع الاقتصادي المصري وأصبح الأن الذراع الاقتصادي القومي لمصر.

بفضل جهود ودعم الرئيس السيسي

يأتي ذلك بفضل جهود ودعم الرئيس السيسي لقطاعي البترول والغاز والبتروكيماويات والتكرير فى مصر لكونهم من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

1 تريليون جنيه في مشروعات بترولية:

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، شهدت مصر تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعي البترول والغاز بتكلفة تقدر بحوالي 1 تريليون جنيه، هذه المشروعات شملت تطوير حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وصناعته، وإنتاج البتروكيماويات، إلى جانب توسيع شبكة خطوط الأنابيب وبناء مستودعات لتخزين البترول، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء محطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

12 مزايدة عالمية:

كما تمكن قطاع البترول والغاز في مصر من جذب استثمارات وشركات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز، حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية للبحث في مناطق متنوعة في مصر، ما أسفر عن ترسية 40 منطقة لشركات عالمية باستثمارات تجاوزت 2 مليار دولار على الأقل، وحصول مصر على منحة توقيعات بقيمة تزيد عن 298 مليون دولار.

119 اتفاقية جديدة:

أما من جانب الاتفاقيات، فتم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر، باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار على الأقل، وتم حفر 449 بئر استكشافي على الأقل، مما أدى إلى جذب شركات عالمية كبيرة مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة، وشهد زيادة في استثمارات شركات مثل إيني وشل وبي بي في مصر.

472 اكتشافًا بتروليًا جديدًا:

إضافة إلى ذلك، تم توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة في مناطق متنوعة في مصر، ما أدى إلى الإعلان عن 472 اكتشافًا بتروليًا جديدًا في مناطق متعددة، بما في ذلك الزيت الخام والغاز الطبيعي.

كما أسهمت تلك الجهود بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وجعله مركزًا جذابًا للاستثمارات في صناعة البترول والغاز على الصعيدين المحلي والعالمي.