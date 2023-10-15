تعاون بين مصر وإكسون موبيل فى مجال تسويق المنتجات البترولية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لويك فيفر نائب رئيس شركة إكسون موبيل الأمريكية لشئون التكرير وتسويق المنتجات البترولية بحضور المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، والمهندس عمرو أبوعيطة رئيس شركة إكسون موبيل مصر، لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلية.

دعم التعاون وتعزيز الشراكة مع إكسون موبيل

وأكد الملا أهمية دعم التعاون وتعزيز الشراكة مع إكسون موبيل باعتبارها الشركة الأضخم عالميًا في مجالات تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات والبحث عن البترول والغاز، وإحدى أعرق الشركات الرائدة في تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات بالسوق المصرية والتي يمتد نشاطها إلى نحو ١٢٠ عامًا.

الإجراءات المحفزة للاستثمار في قطاع البترول

وأضاف الملا أن الإجراءات المحفزة للاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة جذبت استثمارات إكسون موبيل، للبحث عن الغاز الطبيعي لأول مرة منذ تاريخ عملها في مصر، حيث تستثمر الشركة في منطقتين للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط تبدأ الأعمال فيهما أوائل العام الجديد.

وتناول اللقاء أنشطة الشركة الأمريكية في مجال تسويق المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلية والفرص المتاحة للتوسع، حيث أشار نائب رئيس إكسون موبيل إلى اهتمام الشركة بالتواجد وتعزيز الاستثمار في مصر في هذا المجال، حيث تعد مصر سوقًا كبيرة ولديه تنوع وإمكانات للتوسع، كما أن الشراكة الناجحة مع قطاع البترول المصري والتطوير المستمر لمناخ الاستثمار يحفز الشركة على تقديم المزيد من الإسهامات في هذه السوق الجاذبة.

وأكد الملا أن السوق المصرية جاذبة للشركات المحلية والعربية والعالمية في مجال تسويق المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن تنوع الاستثمارات والشركاء في هذه السوق يُثري المنافسة لصالح المستهلك المصري ومستخدمي الوقود والكيماويات والزيوت مثلما شهدنا في السنوات الأخيرة.