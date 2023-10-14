السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يعتمد نتائج أعمال شركة أموك للعام المالي 2022 - 2023

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول في جانب من الحدث

أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة في هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، وأوضح أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة وتساهم في استغلال الموارد بأفضل طريقة وتحسين الأداء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.

نتائج أعمال شركة أموك للعام المالي 2022 - 2023 

وأشاد المهندس طارق الملا بالنتائج التي حققتها الشركة، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

وزير البترول يفتتح محطة كارجاس العجمي (صور)

خدمات البترول البحرية: الانتهاء من مشروع تركيب أكوام المرفأ العائم الجديد بحوض السفن

وجه الملا بضرورة العمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة، لتكون في مصاف الشركات الدولية في هذا المجال، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار في رفع كفاءة العاملين. كما يجب بحث فرص المساهمة مستقبلاً في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات، وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعي الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية، بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

 حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة

وأشاد الملا بأداء الشركة فى البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي، ويعكس ثقة المساهمين فى أداء الشركة، وطالب بزيادة المشاركة في المسؤلية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

طارق الم لا وزير البترول أموك تحسين كفاءة الطاقة الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية مصاف الشركات الدولية

مواد متعلقة

وزير البترول يفتتح محطة كارجاس العجمي (صور)

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

مراسل "إكسترا لايف" يكشف القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 