الملا يعتمد نتائج أعمال شركة أموك للعام المالي 2022 - 2023

أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة في هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، وأوضح أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة وتساهم في استغلال الموارد بأفضل طريقة وتحسين الأداء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.

نتائج أعمال شركة أموك للعام المالي 2022 - 2023

وأشاد المهندس طارق الملا بالنتائج التي حققتها الشركة، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

وجه الملا بضرورة العمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة، لتكون في مصاف الشركات الدولية في هذا المجال، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار في رفع كفاءة العاملين. كما يجب بحث فرص المساهمة مستقبلاً في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات، وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعي الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية، بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة

وأشاد الملا بأداء الشركة فى البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي، ويعكس ثقة المساهمين فى أداء الشركة، وطالب بزيادة المشاركة في المسؤلية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.