السبت 14 أكتوبر 2023
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اقتصاد

وزير البترول يفتتح محطة كارجاس العجمي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد طاهر محافظ الأسكندرية محطة كارجاس العجمي بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية لتلبية احتياجات الجمهور أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

محطة كارجاس العجمي

وبعد الافتتاح، أكد الملا على أن قطاع البترول مستمر في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في كافة ربوع الجمهورية لتسهيل حياة المواطنين، في ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.
وأوضح الملا أن محافظة الإسكندرية من أعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الأنشطة البترولية على أراضيها، مؤكداً أن قطاع البترول لا يتوانى في تقديم الخدمات لأهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.
ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التي لها إسهامات كبيرة في تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات المجتمعية التي يحتاجها أهالي المحافظة، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتي تلبي احتياجات أهالي المحافظة، مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال في الحفاظ على البيئة.

وخلال تفقد المحطة الجديدة، استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس ، حيث اوضح ان محطة (كارجاس العجمي) التى تم إفتتاحها للجمهور اليوم مقامة على أحدث طراز بطاقة 4 موزعات شحن و 8 نقاط تموين يُمكنها من ضخ 30 ألف متر مكعب غاز يومياً لخدمة 2500 سيارة يومياً، كما يوجد بها مركز لتحويل السيارات بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً وصيانة 70 سيارة يومياً، و مركز لخدمة الزيوت تحت العلامة التجارية bp visco.

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وعقب ذلك قام المهندس طارق الملا ومحافظ الإسكندرية بتفقد محطة تموين أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب ، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب غاز يومياً لتموين 70 أتوبيسا يوميا، وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة كارجاس 17 محطة عاملة بمحافظة الأسكندرية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم الجمهور .

المهندس طارق الملا البترول كارجاس محطة كارجاس العجمي محافظ الإسكندرية الغاز

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