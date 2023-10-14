رئيس أموك: 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية تم ضخها بالسوق المحلية

قال المهندس عمرو لطفى، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022/2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالى 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.

وتابع لطفي، أنه تماشيًا مع سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من غازات الشعلة، أوضح أن أموك استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولي Zero Sweet Flare وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وجار العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.

آخر مستجدات رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات بوحدات مجمع سولار “آموك”

واستعرض لطفى آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـSCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار، هذا وتقوم أموك حاليًا بتنفيذ منظومة SAP-ERP والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصي، بما يسهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار.

وأضاف أن "أموك" لها دور فعّال فى مجالات المسئولية المجتمعية، والتى شملت جوانب متعددة فى مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة، وفي نهاية الاجتماع، إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022/2023 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها (65 قرشًا) للسهم.