الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"100 مليون صحة".. "أموك" تستقبل وفدا من مستشفى البترول بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك » وفدا من مستشفى البترول بالإسكندرية، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لتوعية العاملين بالقطاع للحفاظ على صحة العاملين والكشف المبكر للأمراض المزمنة، انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حياة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض وبناء على توجيهات وزير البترول المهندس طارق الملا.

وأثنى المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أموك» على الدور الذي تقوم به مستشفى البترول بالإسكندرية في خدمة أبناء الشركات وكذلك الزملاء بالمعاش من خدمات صحية، موجها الشكر إلى رئيس مجلس أمناء مستشفى البترول بالإسكندرية المهندس إبراهيم مسعود.

وشرح الأطباء الهدف من الحملات وكيفية التعامل مع الأمراض وأهمية الكشف الطبي الدوري للعاملين، وكشف الدكتور محمد أنور المشرف العام على الإدارة  الطبية عن خطة الشركة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وزير البترول رئيس مجلس الإدارة للحفاظ على صحة العاملين وبذل الجهود للنهوض بالجانب الصحي والطبي بالشركة.

وحضر الندوة المهندس جويدة علي جويدة مساعد رئيس الشركة للعمليات، والدكتور محمد أنور مدير عام الطبية، وغادة هيبة رئيس اللجنة النقابية وعدد من مديري العموم والقطاعات والإدارات والزملاء بجميع الإدارات الفنية والإدارية وعدد من أعضاء اللجنة النقابية.

وفي نهاية الحملة، وجه المهندس عمرو لطفي، الشكر للدكتور تامر حلمي مدير عام المستشفى، واللواء هشام لطفي المشرف على الشئون الإدارية للمستشفى، وقدم العاملين الشكر لفريق الوعي الطبي للمستشفى.

أموك توعية العاملين بالقطاع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية مستشفى البترول بالإسكندرية المهندس طارق الملا

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