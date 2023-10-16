توطين الصناعة.. "البترول" تنشئ 6 ورش مركزية في مصر والعراق

قال المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك خطة متكاملة تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة للشركة، والبالغ عددها 5 ورش تصنيع داخل مصر، وورشة تصنيع خارج مصر في العراق، بالإضافة إلى ورشتين تصنيع جاري إنشاؤهما حاليًا في العلمين الجديدة والتبين.

الورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية

واستعرض رئيس بتروجت، خلال زيارة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية، التابعة لشركة بتروجت، أهم المعدات التخصصية التي تقوم الورش بتصنيعها، ومنها المبادلات الحرارية، وأبراج التقطير، وأوعية الضغط، وأفران المعالجة الحرارية، والمبردات الهوائية، بالإضافة إلى أعمال إصلاح وصيانة المعدات الاستاتيكية المتقادمة.

كما أشار «لطفي» إلى تأهيل واعتماد جميع ورش التصنيع بشهادات الجودة العالمية فى مجال تصنيع المعدات الاستاتيكية (ASME STAMP)، مشيرا إلى اهم المعدات التى تم تصنيعها والتى ساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية حقل غاز ظهر ومشروع تطوير حقل غاز غرب الدلتا ومشروع مجمع الاسمدة الازوتية بالعين السخنة ومشروع مجمع الاسفلت الجديد بمعمل السويس لتصنيع البترول بالاضافة الى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها اهمها مشروع تطوير مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو ومشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع توسعات محطة الحمد للشركة العامة للبترول ومشروع توسعات المحطة البرية لحقل غاز ظهر، ومشروع توسعات مصفاة ميدور ومجمع انوبك لإنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة ومصنع إنتاج الالواح الخشبية متوسط الكثافة MDF .

وأوضح رئيس بتروجت، أهم الخطوات التى تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة لها والتى تم البدء فى تنفيذها فى مستهل عام 2021 وذلك عقب الزيارة التى قام بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للورش المركزية بالقطامية واطلاق اشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير، حيث تم استعراض اهم المحاور التى تضمنتها خطة التطوير ومنها إنشاء ورش جديدة تغطى مناطق جغرافية جديدة وتطوير ورفع كفاءة الورش الحالية والاستغلال الامثل للماكينات والأدوات الإنتاجية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية وتطويرها ورفع كفائتها، واستعراض اهم الاجراءات التي تم تنفيذها لإنشاء أول ورش لتصنيع المعدات الاستاتيكيـة بمنطقة العلميـن الجديدة على مساحة 85 فدان والتى تستهدف خدمة مشروعات القطاع بالمنطقة الغربية وبخاصة مشروع مجمع البتروكيماويات بالعلمين ومحطة الضبعة النووية ومشروعات القطاع بليبيا.