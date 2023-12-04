رئيس "تجارية الإسماعيلية" يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

وجه أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد آتحاد الغرف التجارية، الدعوة لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

اجتماعات تنسيقية للظهور بشكل حضاري في الانتخابات

وعقد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، عدد من الإجتماعات التنسيقية مع أعضاء مجلس الإدارة والتجار لبحث آلية المشاركة الإيجابية بشكل حضاري مميز يليق بتاريخ تجارية الإسماعيلية، كما بحث معهم عدد من الملفات الطارئة الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توافر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مطمئنا علي المخزون السلعي، لافتا إلي الإتجاه نحو التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بتخفيضات غير مسبوقة مع بداية 2024.

انطلاق ماراثون الانتخابات

وبدأ ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد يوم الجمعة الماضية، الأول من ديسمبر 2023، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل أيام 10 و11 و2023/12/12.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحا و حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي ومعرفة اللجنة الانتخابية، وأحقيته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بموجب الرقم القومي.