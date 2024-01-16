وكيل "تعليم الجيزة" يصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدة تعليمات مهمة خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والتى ستنطلق غدا الأربعاء 17 يناير 2024.

وأكد وكيل الوزارة خلالها على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا؛ لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

كما شدد على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، ولو كان مغلقا مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات والتطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مشددا علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

وأكد سلومة على عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.

كما أكد على سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة الدقة، مشيرا إلى إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل جميع المعوقات وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين.

ووجه إلى تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب إلى لجانهم مع ضروره ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة.

وشدد على التأكيد والتعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم.

وأكد أيضًا على مديري العموم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالآتي في فترة التحضير وطوال أيام الامتحان.

وشدد وكيل تعليم الجيزة على وجود إعلان الجدول في مكان ظاهر بمقر اللجنة ومسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أوالسوداءو على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

وتابع سلومة، بأنه على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر وعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه وعدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

كما شدد على عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة وإعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقًا لأرقام الجلوس، وكذلك عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقًا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

ونوه أنه في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقًا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

وشدد على عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر وممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

وأشار سلومة، إلى أنه يتم تجديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الامتحانات، وذلك للحفاظ على سلامة أوراق الأسئلة وأعمال اللجان ومراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من سلامتها.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على منع التدخين نهائيًا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقًا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001 ومتابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على المدققين بالدقة والسرعة في التصحيح ولا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أية جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة، إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية ولا يجوز الاعتذار من الملاحظين أو المراقبين إلا عن طريق القومسيون الطبى.

وطالب بعدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته، ويتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميًا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيًا ومعبرًا عن الواقع، في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الإتصال فورًا بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكد سلومة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية (200085) طالبا وطالبة، مقسمين على (698) لجنة على مستوى المحافظة، كما أكد أنه تمت مراعاة أن يوم السبت الموافق 20 يناير إجازة رسمية بالامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن.

وتستغرق الامتحانات ستة (6) أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه

وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه

وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه

وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه

وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه