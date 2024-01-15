جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 pdf

حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 والذي يختلف من محافظة لأخرى ولكن تبدأ وتنتهي وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 الجيزة

امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف: يوم الأربعاء: 17 يناير 2024.

امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف: يوم الخميس 18 يناير 2024:

امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة: يوم الأحد 21 يناير 2024.

امتحان العلوم لمدة ساعتين: الاثنين 22 يناير 2024:

امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين: الثلاثاء 23 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين: يوم الأربعاء 24 يناير 2024:

امتحانات ثالثه اعدادي في القاهره امتى؟

وفق إعلان مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة تجري امتحانات ثالثه اعدادي في القاهره يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، تنتهي يوم 24 يناير وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في القاهرة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 في القاهره

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بالبحيرة

تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة بعد غد الأربعاء الموافق 17 يناير، بامتحان مادتى اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11:30 صباحًا، ثم التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساءً.

ويجري الطلاب يوم الخميس 18 يناير امتحان مادتى الجبر من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا ويليه مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساءً.

ويجري الطلاب يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ويليه مادة الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساءً.

و يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، ويوم الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، ويوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا وهي آخر يوم في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الغربية