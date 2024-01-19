الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا لكرة اليد.. من هو رجل مباراة مصر والكونغو؟

أمم إفريقيا لليد
أمم إفريقيا لليد

حققت مصر انتصارها الثاني تواليًا على حساب الكونغو 34 /19 في ثاني مباريات الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بـبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال وذلك في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتُوج ظهير مصر الأيمن والمحترف في صفوف نيم الفرنسي مهاب سعيد بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير خلال اللقاء.

ونجح سعيد في تسجيل ستة أهداف من ثماني تصويبات بنسبة فاعلية بلغت 75% كما قدم مردودًا كبيرًا على المستوى الدفاعي.

كان كريم هنداوي (كاتونجا) قد حصل على الجائزة في المباراة الأولى التي فازت فيها مصر على غينيا 33 /15.

وتلعب مصر مباراتها الأخيرة بدور المجموعات أمام الكاميرون في السادسة من مساء بعد غدٍ الأحد في الصالة الرئيسية بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجًا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا  والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

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