أمم إفريقيا لكرة اليد: الرأس الأخضر يلحق بركب المتأهلين لربع النهائى

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره زامبيا بنتيجة 45 /13 في ثاني لقاءات البلدين ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من أمم إفريقيا لرجال كرة اليد بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ولحق منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" بركب المتأهلين لدور الثمانية بعد اكتساح الرصاصات النحاسية؛ ليرفع رصيده لأربع نقاط بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية، إلا أنه يتفوق في الصدارة بفارق الأهداف.

أنهى كاب فيردي الشوط الأول متقدما بفارق كبير من الأهداف، حيث أشارت النتيجة للتقدم 23 /8.

وواصل منتخب الرأس الأخضر تفوقه خلال الشوط الثاني؛ لينهي اللقاء فائزًا بنتيجة 45 /13.

وتوج اللاعب صاحب الرقم 3 من الرأس الأخضر بينا ديلكيو بجائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة الفنية للبطولة.

كان الرأس الأخضر قد فاز في مباراة الجولة الأولى على حساب رواندا بنتيجة 52 /27.

بهذه النتائج ضمن منتخبا كاب فيردي والكونغو الديمقراطية تأهلهما رسميا نحو ربع النهائي ليخوضا مواجهة الجولة الثالثة على صدارة المجموعة.

وفي منافسات المجموعة الثانية مجموعة المنتخب المصري تمكن غينيا من تحقيق الفوز بصعوبة على الكاميرون بنتيجة 23 /19.

جاء الشوط الأول سجالا بين المنتخبين وتبادلا التقدم أكثر من مرة إلى أن انتهى بتفوق أسود الكاميرون بنتيجة 11 /10.

وشهد الشوط الثاني أفضلية نسبية لغينيا لينجح في خطف المباراة والفوز بنتيجة 23 /19.

وتوج حارس مرمى غينيا بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير وتصدياته الحاسمة، التي منحت الفوز لفريقه خلال الشوط الثاني.

هذا الانتصار اقتنص لغينيا أول نقطتين في مشواره بالبطولة ليتساوى مع الكاميرون بنفس رصيد النقاط مع تفوق الأسود في فارق الأهداف.

كان غينيا قد خسر مباراته الأولى أمام مصر 15/33 فيم فاز الكاميرون على الكونغو بنتيجة 25 /21.

وتصعبت مهمة الكاميرون كثيرًا حيث إن مباراته المقبلة ستكون أمام مصر فيما يملك غينيا فرصة أكبر للتأهل برفقة الفراعنة بين الثمانية الكبار حال فوزه على الكونغو في المباراة الأخيرة.

ويلعب منتخب مصر بعد قليل أمام الكونغو في مباراة حسم مقعدها في ربع النهائي.