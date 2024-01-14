الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة أمم إفريقيا لليد

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، متابعته بشكل مستمر على مدار الساعة؛ الاستعدادات والترتيبات النهائية، لافتتاح بطولة أمم إفريقيا لليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 من الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

وتجري اللجنة المنظمة زيارة ميدانية مهمة للصالة المغطاة باستاد القاهرة، يترأسها دكتور محمد الأمين، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا، اليوم الأحد، لمتابعة آخر الترتيبات بالصالة المغطاة استعدادًا لبطولة إفريقيا لكرة اليد، تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة.
وهناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة والرعاةً والكل داعم بقوة لتنظيم استثنائي لمصر، وظهر ذلك واضحًا خلال النجاح الكبير لمراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى الإعلان تباعًا عن مزيد من المفاجآت السارة لجمهور مصر، الذي سيحضر لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة على صالة استاد القاهرة، وسوف تشهد الزيارة تواجد مسئولي المتحدة للرياضة، وهي صاحبة حقوق البث والتسويق.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بكل الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور.

وجرى تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطولة أمم إفريقيا بطولة أمم أفريقيا لليد الاتحاد المصرى لكرة اليد

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