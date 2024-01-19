أنجولا والكونغو الديمقراطية يحسمان التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا لليد

انطلقت بعد ظهر اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والتي تستضيفها مصر.

ويحتضن مجمع صالات استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ونجح المنتخب الأنجولي في حسم أول مقاعد التأهل لربع النهائي عن المجموعة الرابعة بعد اكتساح كينيا بنتيجة 48/20.

أحكم الفهود سيطرتهم على المباراة منذ بدايتها ونجحوا في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 28/10.

واستمر التفوق الأنجولي خلال نصف اللقاء الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 48/20.

وحجزت أنجولا مقعدها في دور الثمانية بعد وصول رصيدها لأربع نقاط وذلك بعد فوزها في مباراة الجولة الأولى على نيجيريا بنتيجة 26/24.

ومن المقرر أن تخوض أنجولا مباراتها الأخيرة بدور المجموعات أمام المنتخب التونسي الشقيق يوم الأحد المقبل وذلك لحسم مقعد الصدارة.

وفي المجموعة الأولى حققت الكونغو الديمقراطية فوزها الثاني بمرحلة المجموعات على حساب رواندا بنتيجة 38/20 لتتأهل لربع النهائي.

وظهرت الكونغو بأفضلية واضحة من الشوط الأول أمام رواندا لتنهي الشوط بالتقدم 18/11.

وعزز المنتخب الكونغولي تفوقه الكبير خلال الشوط الثاني لينجح لاعبوه في توسيع الفارق لتنتهي المباراة بفوز الكونغو 38/20.

كان منتخب الكونغو الديمقراطية قد فاز في أولى مبارياته على حساب زامبيا بنتيجة 40/21 ليرفع رصيده بفوز اليوم لأربع نقاط ويتأهل رسميا نحو ربع النهائي.

وفاز اللاعب الكونغولي نجوندا موكينا بجائزة رجل المباراة.

ويلعب منتخب كاب فيردي حاليا أمام زامبيا في ثاني لقاءات هذه المجموعة، ومن المقرر أن يلتقي مع الكونغو في مباراة الجولة الأخيرة على صدارة المجموعة.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي: مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا