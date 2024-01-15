"الرياضة" توافق على حضور 15 ألف مشجع لمباريات أمم أفريقيا لليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الموافقة على حضور 15 ألف مشجع من خلال موقع الحجز الخاص بشركة تذكرتي من داخل أو خارج مصر؛ لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاتحاد المصري لليد، حيث تُنطلق البطولة بعد غد الأربعاء وتستمر حتى ٢٧ من الشهر الجاري.

صبحي: نعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي يدعم ملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وصرح محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه تم تحديد أماكن الإقامة للمشاركين، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي والذى قام بدوره بإخطار الدول المشاركة بتلك الأماكن التي لا تبعد أكثر من ١٠ إلى ١٥ دقيقة عن أماكن المنافسة وأماكن التدريب، بل هناك أماكن تبعد ٥ دقائق سيراً على الأقدام ولا توجد أية مشاكل.

وأكد المهندس عاصم السعدني مدير بطولة افريقيا لكرة اليد، أن القاهرة على استعداد تام لاستقبال جميع الوفود، والسعي لتنظيم استثنائي يكون فخرا لأفريقيا وفخر لنا كمنظمين ونتمنى أن تسود الروح الرياضية وأن يكون الفريق الأفضل هو البطل.

ويستعد مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، لاستقبال المشجعين الإعلاميين والصحفيين، وكافة وفود المنتخبات الـ15 المشاركة فى البطولة بالإضافة إلى مصر.

يذكر أن صاحب لقب البطولة يتأهل مباشرًة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، وهناك فرصتين للحاصلين على المركزين الثاني والثالث للدخول في الدورات التأهيلية للبطولة.