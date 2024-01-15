الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صبحى يهنئ أبطال الإسكواش بالسيطرة على جوائز بطولة فلوريدا

نور الشيربيني ومصطفى
نور الشيربيني ومصطفى عسل

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للإسكواش، وأبطال مصر الذين سيطروا على جوائز بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بمشاركة 17 لاعبا ولاعبة من منتخب مصر رجال وسيدات.

حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، بلقب البطولة بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، وفاز المصري مصطفى عسل بذات البطولة في منافسات الرجال، بعد فوزه على مواطنه مازن هشام.

وقال صبحي: "فخور وسعيد بنتائج أبطال مصر في الإسكواش المتوالية في كافة المراحل العمرية، مستمرين في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا في مختلف اللعبات، وخاصًة في الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش في ظل انضمامها للألعاب الأولمبية".

وزير الشباب والرياضة أشار الدكتور أشرف صبحى الاتحاد المصري للاسكواش مصطفى عسل نور الشيربيني

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