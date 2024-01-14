هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة فلوريدا للإسكواش وتقترب من اللقب

اقتربت نجمتنا المصرية هانيا الحمامي، من تحقيق لقب بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد صعودها للمباراة النهائية للبطولة، لتواصل تحقيق أداء قوي في البطولات الكبرى.

ونجحت الدجلاوية هانيا الحمامي -المصنفة الثالثة عالميًا- في الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على نوران جوهر -المصنفة الـ2 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (8-11) (11-8) (5-11) (11-9) (15-13) في مباراة استمرت 99 دقيقة، وبهذا، تسعى المصنفة الـ 3 عالميا لاقتناص ثالث ألقابها في الموسم الحالي 2023/2024.

مازن هشام يصعد لنهائي لبطولة فلوريدا للإسكواش

اقترب مازن هشام، من تحقيق لقب بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد صعوده للمباراة النهائية للبطولة، ليواصل اللاعب تحقيق أداء قوي في البطولات الكبرى، وذلك بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين باستمرار، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.

نجح الدجلاوي مازن هشام-المصنف السابع عالميًا- في الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على البيروفي دييجو الياس -المصنف الـ2 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (5-11) (11-9) (11-7) وبهذا، يسعى المصنف الـ 7 عالميا لاقتناص أول ألقابه هذا الموسم 2023/2024.

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك فيها 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادي دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيى النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.