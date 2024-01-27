في هذا الموعد يبدأ الاقباط صوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان 2024

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان

وتستغرق مدة صوم يونان او صوم أهل نينوى 3 ايام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل ودائما مايأتي صوم يونان او صوم اهل نينوى يوم الاثنين من الاسبوع لينتهي يوم الاربعاء لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الخميس، ويعتبر صوم اهل نينوى من ابرز اصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى حيث تقسم الكنيسة اصوامها الى درجتين الدرجة الاولى وهي الاكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الاربعاء والجمعة لانها تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الايمان المسيحي، وكذلك صوم اهل نينوى وايضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.

صوم أهل نينوى 2024

بينما اصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 اغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

صوم يونان 2024

وقال الانبا غريغوريوس، اسقف اللاهوت والبحث العلمي الراحل في دراسة له عن صوم أهل نينوى انه سمي (فطر) صوم يونان ب (فصح) يونان، لان الكنيسة نظرت إلي يونان النبي علي أنه رمز إلي المسيح له المجد فقال المسيح بفمه الطاهر (إن هذا الجيل شرير، يطلب آية فلا يعطي إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، هكذا يكون ابن الإنسان لهذا الجيل... وأهل نينوى سيقومون في يوم الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا عندما أنذرهم يونان. وهوذا أعظم من يونان هنا

واضاف: نعم إن المسيح له المجد أعظم من يونان النبي بقدر ما يعظم (الرب) عن العبد، و(الخالق) عن المخلوق، وهو كما قال بفمه الطاهر: (أعظم من سليمان) وأعظم من أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان هو (الأبرع جمالا من بني البشر)، (السعيد القدير وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي له وحده الخلود، ساكنا في نور لا يقترب منه... الذي له الكرامة والعزة الأبدية).

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