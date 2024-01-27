السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في هذا الموعد يبدأ الاقباط صوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان 2024

صوم أهل نينوى المعروف
صوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

في هذا الموعد يبدأ الأقباط صوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان

أقباط مصر يبدأون صوم أهل نينوى: تعرف على موعد صوم يونان

مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان

وتستغرق مدة صوم يونان او صوم أهل نينوى 3 ايام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل ودائما مايأتي صوم يونان او صوم اهل نينوى يوم الاثنين من الاسبوع لينتهي يوم الاربعاء لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الخميس، ويعتبر صوم اهل نينوى من ابرز اصوام الكنيسة ذات الدرجة الاولى حيث تقسم الكنيسة اصوامها الى درجتين الدرجة الاولى وهي الاكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الاربعاء والجمعة لانها تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الايمان المسيحي، وكذلك صوم اهل نينوى وايضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.

صوم أهل نينوى 2024

بينما اصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 اغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

 صوم يونان 2024

وقال الانبا غريغوريوس، اسقف اللاهوت والبحث العلمي الراحل في دراسة له  عن صوم أهل نينوى انه سمي (فطر) صوم يونان ب (فصح) يونان، لان الكنيسة نظرت إلي يونان النبي علي أنه رمز إلي المسيح له المجد فقال المسيح بفمه الطاهر (إن هذا الجيل شرير، يطلب آية فلا يعطي إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، هكذا يكون ابن الإنسان لهذا الجيل... وأهل نينوى سيقومون في يوم الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا عندما أنذرهم يونان.  وهوذا أعظم من يونان هنا 

واضاف: نعم إن المسيح له المجد أعظم من يونان النبي بقدر ما يعظم (الرب) عن العبد، و(الخالق) عن المخلوق، وهو كما قال بفمه الطاهر: (أعظم من سليمان) وأعظم من أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان  هو (الأبرع جمالا من بني البشر)، (السعيد القدير وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي له وحده الخلود، ساكنا في نور لا يقترب منه... الذي له الكرامة والعزة الأبدية).

قد يهمك أيضا: 

راعى كنيسة مار بهنام يناشد الرئيس العراقى بإنقاذ نينوى من الفساد

البطريرك مار أغناطيوس يونان يترأّس قداس انتهاء صوم نينوى بروما

  "72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

هل تستخدم أمريكا "الفيتو" بجلسة الأمن المقبلة بشأن غزة؟.. أيمن الرقب يُجيب

مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من كواليس "الحشاشين" لكريم عبد العزيز

صوم يونان صوم اهل نينوى صوم نينوى الصوم الكبير صوم يونان 2024 صوم اهل نينوى 2024 صوم نينوى 2024 الصوم الكبير 2024 موعد صوم يونان موعد صوم اهل نينوى موعد صوم نينوى موعد الصوم الكبير موعد صوم يونان 2024 موعد صوم اهل نينوى 2024 موعد صوم نينوى 2024 موعد الصوم الكبير 2024

مواد متعلقة

"الأروام" في مصر يعيديون بذكرى مؤسس الرهبنة أنطونيوس الكبير

اليوم الخميس.. ختام أسبوع وحدة المسيحيين بهذه الصلاة والدعاء

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة.. تعرف عليها

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّة كساني

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار فرنسيس السالسيّ المعترف

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس فرنسيس دي سال

اليوم.. كيف تودع الكنائس أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين؟

الأكثر قراءة

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

"الاقتصاد الوطنى خط أحمر".. كيف واجهت الداخلية مزيفى العملات المحلية والأجنبية؟

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غزة - عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟