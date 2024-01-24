الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّة كساني

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم الأربعاء، بذكرى البارّة كساني وهي رومانيّة الأصل، انقطعت إلى الله عائشة في الصلاة والزهد، في القرن الخامس.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: نرجوك يا ربّ، يا إله الخير، أن ترحمنا وألاّ يعود علينا سرّ خلاصنا الذي تحقّق بابنك، بالإدانة القصوى. اجعله "لاَ يَطْرَحْنِي مِنْ قُدَّامِ وَجْهِكَ"  استر وجهك عن وضعنا البائس، وارحمنا بحسب رحمتك العظيمة، "وحَسَبَ كَثْرَةِ رَأْفَتِكَ امْحُ مَعَاصِيَّ" . وبالتالي، يمكننا المثول أمام مجدك العظيم في نفس طاهرة يحميها ابنك الوحيد، حيث لن نكون مثال العبد الشرير... نعم يا ربّنا وإلهنا الكلّي القدرة، اسمع نداءنا: "أَمَّا نحنُ فلم نَعرِفْ إِلهاً غيرَك". نحن نبتهل لاسمك لأنك "اللهُ الَّذي يَعمَلُ كُلَّ شَيءٍ في جَميعِ النَّاسِ"، والذي منه نستمدّ خلاصنا.

"تَطلّعْ مِنَ السَّماءِ، وانظُرْ مِن سُكْنى قُدسِكَ وبَهائِكَ. أَينَ غَيرَتُكَ وجَبَروتُكَ؟ هلِ احتَبَسَ ارتِعاشُ أَحْشائِكَ ومَراحِمُكَ لي؟ فإنَّكَ أَنتَ أَبونا: إِبْراهيمُ لم يَعرِفْنا... أَنتَ يا رَبُّ أَبونا مُنذُ الأَزَلِ اسمُكَ فادينا"، كذلك اسم ابنك الوحيد واسم روحك القدّوس. "لِمَ ضَلّلتَنا يا رَبُّ عن طُرُقِكَ وقَسَّيتَ قُلوبَنا عن خَشيَتِكَ؟ اِرجِعْ إِلَينا مِن أَجْلِ عَبيدِكَ أَسْباطِ ميراثِكَ . أرجعْ إليكَ خدّامك، يا ربّ، باسم كنيستك المقدّسة، وباسم جميع القدّيسين من الأزمنة الماضية.

"لَيتَكَ تَشُقَّ السَّمواتِ وتَنزِل فتَسيلُ الجِبالُ مِن وَجهِكَ "مُنذُ الأَزَلِ لم يَسمَعوا ولم يُصْغوا ولم تَرَ عَينٌ إِلهاً ما خَلاكَ" ... وَالآنَ يَا رَبُّ أَنْتَ أَبُونَا. نَحْنُ الطِّينُ وَأَنْتَ جَابِلُنَا، وَكُلُّنَا عَمَلُ يَدَيْكَ... إِنَّنا جَميعاً شَعبُكَ" .

من جهة أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.

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