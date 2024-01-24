الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد للاحتفال بالأنبا أنطونيوس.. ما هي القلنسوة أو القلسوة؟

القديس العظيم أنطونيوس
القديس العظيم أنطونيوس الكبير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بذكرى القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشأ في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

ما هي القلنسوة أو القلسوة؟

وأعطت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوذكس بحي الإبراهيمية بالإسكندرية تعريفا قالت خلاله إنه تعتبر القلنسوة من أشهر ملابس الرهبان، و"القلنسوة" أو "القلسوة" تُسمى في اليونانَّية "كوكوليون" أو "كوكولا"، وتسمى في القبطية (كلافت). وهي غطاء الرأس عند الرهبان الأقباط والسِّريان، وتغطي الرأس والكتفين وجزء من الظهر. وهي مزدانة بالصلبان.

وتُرى هذه القلنسوة مرسومة على رأس القدِّيس أنبا أنطونيوس في صورته بالهيكل البحري في كنيسة أنبا مقار. ويقرِّر إيفلين وايت أنه رأى بعض الرهبان الشيوخ يلبسونها في وادي النطرون وبالأخص في رحلاتهم خارج الدير.

وكان المجمع المقدَّس للكنيسة القبطَّية قد قرر في يونيو سنة 1996، اعتبار القلنسوة زيًّا رسميًا بالنسبة للأسقف في الخدمة

الجدير بالذكر أنه بحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.

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