راعي كنيسة مار بهنام يناشد الرئيس العراقي بإنقاذ نينوي من الفساد

ناشد الأب روني سالم راعي كنيسة مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي العراقية، قبل قليل، الرئيس العراقي إنقاذ المدينة من الفساد الذي تشهده مؤسسات الحمدانية ونينوى عموما.

وأضاف راعي كنيسة مار بهنام وسارة، أثناء كلمته خلال تشييع جنازة ضحايا الحريق، أنه تم دفن 60 شخصا حتي الان، وما زال هناك 28 مفقودا آخرين.

وأكد راعي الكنيسة ، أن الضحايا كانوا أبرياء بسطاء، يرتدون أجمل الحُلل لحضور تلك المناسبة.

وأشار سالم إلي أنه تم دفن 24 شخصا في اليوم الأول، و أشخاص باليوم الثاني، واليوم الثالث تم دفن 10 أشخاص، ليصبح عدد الضحايا حتي الان 66 شخصا تم دفنهم علي مدار ثلاث أيام.

3300 دولا للمصابين و6600 دولار لأهالي المتوفين

وأوضح سالم أنه سيتم تعويض المصابين بحريق الحمدانية بـ 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 3300 دولار، ولذوي المتوفين ب 10 ملايين دينار أي ما يعادل 6600 دولار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، تقديم مساعدات طبية طارئة للعراق، لعلاج المصابين في الحريق الذي شهدته بلدة الحمدانية في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبيرة.

وذكر بيان للمنظمة أنها اتخذت إجراءات فورية لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تقديم المساعدة الطبية الحرجة للجرحى، استجابة لهذه الأزمة المأساوية.

وكان قد نشب حريق ضخم في قاعة أفراح في الحمدانية مساء الثلاثاء الماضي خلال حفل زفاف، وأعلن مجلس القضاء العراقي أمس أن الحريق تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 آخرين، مشيرًا إلى أن المصابين بحالة خطيرة.

وأورد بيان منظمة الصحة العالمية: تم تخصيص إمدادات طبية عاجلة تضمنت حقائب طبية ومستلزمات علاجية شاملة لضمان توفر الموارد الأساسية الكافية في مستشفى الحمدانية العام ومستشفى الجمهوري ومركز الموصل التخصصي للحروق والجراحة التجميلية.