الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج مصابى حريق الحمدانية مقدمة من "الصحة العالمية"

العراق
العراق

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تقديم مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج المصابين في الحريق الذي شهدته بلدة الحمدانية في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبيرة.

وذكر بيان للمنظمة أنها اتخذت إجراءات فورية لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تقديم المساعدة الطبية الحرجة للجرحى، استجابة لهذه الأزمة المأساوية.

ونشب حريق ضخم في قاعة أفراح في الحمدانية مساء الثلاثاء الماضي خلال حفل زفاف، وأعلن مجلس القضاء العراقي أمس أن الحريق تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 آخرين، مشيرًا إلى أن المصابين بحالة خطيرة.

وأورد بيان منظمة الصحة العالمية: تم تخصيص إمدادات طبية عاجلة تضمنت حقائب طبية ومستلزمات علاجية شاملة لضمان توفر الموارد الأساسية الكافية في مستشفى الحمدانية العام ومستشفى الجمهوري ومركز الموصل التخصصي للحروق والجراحة التجميلية.

وتابع البيان: كما تضافرت جهود المنظمة مع الجهود الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية للإسراع في نقل وعلاج الجرحى في مستشفيات الموصل وأربيل وتقديم الرعاية الطبية الحيوية.

الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية الحريق نينوي الحمدانية

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