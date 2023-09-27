العراق: القبض على 13 فى حريق الحمدانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن القبض على 13 شخصًا في حريق الحمدانية، وفق قناة العربية الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع بعد إشعال ألعاب نارية خلال احتفال في محافظة نينوى.

ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب 150 آخرون في حريق اندلع في حفل زفاف في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، مما أثار رسائل تعاطف عالمية.

وقال الناجون إن الحريق، الذي اجتاح القاعة في غضون ثوانٍ، اندلع بسبب الألعاب النارية التي تم إطلاقها داخل القاعة قبل رقصة العروس والعريس البطيئة.

وبثت قناة رووداو الإخبارية الكردية لقطات تظهر ألعابًا نارية مُضاءة في الداخل، مما أدى إلى إطلاق النار وإشعال النار في الثريا.

لقطات للعريس والعروس قبل اندلاع الحريق

وأظهرت لقطات عرضتها شبكات تليفزيون محلية أخرى العروسين على حلبة الرقص عندما اندلع الحريق مساء الثلاثاء، مذهولين من رؤية الحطام المحترق. وبحسب التقارير، نجا العروسان لكنهما أصيبا بحروق.

وقال أحد أقاربهما للقناة الأولى بالعراق: "لقد غادرنا المكان بأعجوبة. وكان العريس والعروس من بين الناجين من الحادث. لقد كنت معهما للتو، وكانت حالتهما النفسية صعبة للغاية. أخذت بعض الجرحى إلى المستشفى. ما رأيته في المستشفى يصعب وصفه، لقد احترق العديد من الضحايا وماتوا".

تظهر لقطات مصورة حطامًا مشتعلًا يتساقط من الأعلى بينما كان الضيوف يركضون للهروب من قاعة الهيثم، ويبدو أن العديد منهم تغلب عليهم الدخان السام في الداخل مع اشتعال النيران في ألواح السقف البلاستيكية القابلة للاشتعال.

وأفادت مصالح الدفاع المدني، في بيان لها، عن وجود ألواح مسبقة الصنع داخل القاعة شديدة الاشتعال، مضيفة أن الحريق تفاقم بسبب الغازات السامة المنبعثة من احتراق ألواح إيكوبوند البلاستيكية شديدة الاشتعال، والمخالفة لمعايير السلامة.

وقالت رانيا وعد، التي كانت في حفل الزفاف وأصيبت بحروق في يدها، إنه بينما كان العروسان يرقصان، "بدأت الألعاب النارية تصعد إلى السقف، واشتعلت النيران في القاعة بأكملها".

قالت وعد (17 عامًا): "لم نتمكن من رؤية أي شيء". "كنا نختنق، ولم نعرف كيف نخرج".

وقال عماد يوحنا (34 عامًا) الذي نجا من الجحيم: "رأينا النار تنبض خارجة من القاعة". "أولئك الذين تمكنوا من الخروج وأولئك الذين لم يعلقوا. حتى أولئك الذين شقوا طريقهم للخروج كانوا مكسورين".

قاعات الزفاف الكبيرة، التي غالبًا ما يسهل التعرف عليها بسبب أضواء النيون الموجودة في الخارج، هي مشهد مألوف في جميع أنحاء العراق والشرق الأوسط، حيث تستضيف احتفالات مزدحمة.

وقدرت وزارة الصحة في نينوى عدد القتلى بـ114. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قد حدد في وقت سابق عدد الجرحى بـ150. وقال بدر: "يتم بذل كل الجهود لإغاثة المتضررين من الحادث المؤسف".

وأضاف أن "أغلبية المصابين يعانون من الحروق والاختناق"، مضيفًا أن هناك أيضًا تدافعًا جماهيريًا في مكان الحادث.

وقال شهود إن المبنى اشتعلت فيه النيران في حوالي الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مئات الأشخاص حاضرين في ذلك الوقت.

وأضاف البيان أن "الحريق تسبب في سقوط بعض أجزاء السقف بسبب استخدام مواد بناء شديدة الاشتعال ومنخفضة التكلفة"، فيما تشير "معلومات أولية" إلى أن الألعاب النارية هي السبب.

وأرسلت السلطات العراقية الاتحادية وسلطات إقليم كردستان العراق شبه المستقل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، بحسب بيانات رسمية.

وفي المستشفى الرئيسي في الحمدانية - وهي بلدة ذات أغلبية مسيحية تقع شرق الموصل والمعروفة أيضًا باسم قرقوش - شاهد مصور وكالة فرانس برس سيارات الإسعاف تصل مع انطلاق صفارات الإنذار وعشرات الأشخاص يتجمعون في الفناء للتبرع بالدم.

وقال أحمد دوبرداني، مسئول الصحة في المحافظة، لرووداو، إن العديد من المصابين أصيبوا بحروق خطيرة.

وقال دوبرداني: "لقد احترق معظمهم بالكامل، بينما احترق ما بين 50 إلى 60% من أجساد البعض الآخر". "هذا ليس جيدًا على الإطلاق. وأغلبهم لم يكونوا في حالة جيدة".

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، وزيري الصحة والداخلية إلى حشد كل جهود الإنقاذ لمساعدة ضحايا الحريق وأعلن عن فتح تحقيق.