العراق: توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين بحريق الحمدانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين بحريق الحمدانية.

وقال الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم، إنه تم تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابون.

وأشار البيان إلي توافر حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف.

وزير الصحة العراقي: شكلنا خلية أزمة بشأن حادث الحمدانية

من جانبه، أكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، تشكيل خلية أزمة بشأن حادث حريق الحمدانية.

وقال "الحسناوي" إن الإجراءات الصحية اتخذت منذ اللحظة الأولى لحادث حريق الحمدانية الأليم، لافتًا إلى نقل بعض الحالات الى مستشفيات الموصل ودهوك وأربيل.

وأوضح وزير الصحة العراقي أنه تم تشكيل خلية أزمة مركزية لإدارة العمليات مع دوائر الصحة في المحافظات، موضحًا أن محافظة كركوك قدمت سيارات إسعاف وعلاجات للمصابين.

وأشار "الحسناوي" إلي أنه تم توفير 650 قنينة بلازما، فضلًا عن أكياس الدم والمعدات المهمة، موضحًا أن التغطية الصحية من الناحية العلاجية جيدة وجميع الإجراءات التي تحتاجها الملاكات الصحية متوفرة.

وأضاف وزير الصحة العراقي أن درجات المصابين متفاوتة ما بين حروق متوسطة إلى شديدة وشديدة جدًا، وهناك حالات اختناق فقط من دون حروق، منوهًا أن الجهات الصحية تبذل قصارى جهدها.

وأوضح "الحسناوي" أن إحصائية للحادث سجلت وفاة 93 شخصًا، وإصابة 101 شخص بحروق واختناقات.

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا "حريق الحمدانية"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى.

ووجَّه السوداني، اليوم، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة 3 أيام، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.